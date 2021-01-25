Чебоксары, , 07:13 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 16-летнему чебоксарцу, которого обвиняли в краже. Преступление было совершено около школы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным правоохранителей, преступление было совершено в Чебоксарах 5 октября 2020 года около 22:00 часов. Следствие полагает, что 16-летний подросток и двое его несовершеннолетних знакомых, находясь около одной из школ, в ходе ссоры с ранее незнакомым 32-летним мужчиной нанесли последнему множество ударов руками и ногами.

Согласно материалам уголовного дела, после того, как мужчина упал, один из подростков выхватил его сумку с сотовым телефоном и скрылся с места происшествия.

Подросток признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), назначив 100 часов обязательных работ. Решение суда не вступило в законную силу.

В следственном управлении отмечают, что в отдельное производство выделены материалы дела в части причинения несовершеннолетними вреда здоровью потерпевшего. Дело передано в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня и его 15-летнего друга, которых обвинили в изнасиловании.

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