Ташкент, , 16:04 — REGNUM Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) возле парка «Ашхабад» в Ташкенте, сообщили в главном управлении внутренних дел столицы Узбекистана.

Авария произошла 21 января в 15:40 (13:40 мск) с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, ДТП произошло в результате выезда на полосу встречного движения автомобиля Matiz под управлением 35-летнего местного жителя.

Телесные повреждения получили виновник ДТП и его пассажир, а также водитель автомобиля Toyota и два пассажира еще одного автомобиля Nexia. По данному факту ведется до следственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в центре узбекистанского города Наманган погибли шесть человек, которые находились в салоне легковушки.

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