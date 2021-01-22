Подгорица, , 15:58 — REGNUM С 2015 года 27 человек в Черногории были осуждены за изнасилование, сообщили телевидению Черногории (TVCG) в Судебном совете.

Тем временем управление полиции сообщает, что только в 2020 году было зарегистрировано десять дел, связанных с этим преступлением, однако есть жертвы, которые не осмеливаются сообщить о преступниках.

Правоохранители говорят, что для этого никогда не поздно заявить о преступлении.

Напомним, что во время карантина из-за коронавируса число сообщений о домашнем насилии в полицию и кризисный центр выросло на 30%. Однако эксперты отмечают важность проблемы и тот факт, что большинство жертв насилия продолжает молчать об этом и не уведомляет полицию.