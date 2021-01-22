Кострома, , 15:49 — REGNUM В Костроме произошла авария с участием семи автомобилей. Об этом со ссылкой на социальные сети и Управление ГИБДД по Костромской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ДТП в Костроме Скриншот видео группы «ВКонтакте» ДТП Кострома

ДТП произошло поздно вечером 21 января на улице Ивана Сусанина. Водитель, управлявший «Honda Element» столкнулся с автомобилем «Mazda». Затем сработал эффект домино: из-за близкой дистанции между автомобилями «Mazda» врезалась в «Nissan», «Nissan» — в «Volkswagen Touareg», иномарка, в свою очередь, столкнулась с двумя автомобилями марки «Volkswagen Polo» и «Peugeot».

В аварии пострадали двое пассажиров «Volkswagen Polo» — женщина 30 лет и мужчина 22 лет. За счёт того, что оба человека были пристёгнуты ремнями безопасности, серьёзных травм они не получили. После медицинского осмотра им назначили амбулаторное лечение.

Водитель «Honda Element», спровоцировавший аварию, был трезв. Расследованием причин произошедшего сейчас занимаются полицейские.

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