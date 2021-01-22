Самара, , 15:53 — REGNUM Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Самаре. Об этом 22 января сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Сообщается, что вечером 21 января спасатели получили информацию о пожаре в доме по адресу ул. Энтузиастов, д. 93. По тревоге были подняты 12 огнеборцев на 4 единицах техники. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в квартире дома горят домашние вещи.

Вскоре пожар был ликвидирован. В ходе борьбы с огнем пожарные обнаружили тело мужчина 1962 года рождения.

Отмечается, что в результате ЧП также пострадал мужчина 1953 года рождения. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

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