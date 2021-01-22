Кизел, Пермский край, , 15:44 — REGNUM В городе Кизеле Пермского края произошёл ещё один прорыв на трубопроводе холодной воды. Информацию об этом сообщили журналистам в мэрии муниципалитета.

Авария возникла в 10−11 метрах от места предыдущего прорыва. Устранять её планируют до 24 января.

Как сообщало ИА REGNUM, первый прорыв произошёл на транзитном водоводе диаметром 400 мм 19 января. В результате водоснабжение жителей Кизела оказалось ограничено. Поставки воды идут о резервному водоводу с 19:00 до 22:00 по местному времени.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту «обезвоживания» пермского города прокуратура ведёт проверку