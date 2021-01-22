Джакарта, , 15:26 — REGNUM Новое землетрясение произошло в провинции Северный Сулавеси в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 22 января 2021 года в 17:45 по местному времени.

Очаг землетрясения находился на глубине 67 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 7,1 произошло примерно в том же месте, а именно к северо-востоку от Мелонгуане.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,1 повредило ряд зданий в индонезийской провинции Северный Сулавеси.