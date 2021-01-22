Самара, , 15:09 — REGNUM Склад фармацевтической компании загорелся в Самаре. Об этом 22 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что днем 22 января спасатели получили сообщение о пожаре в здании по ул. Товарная, 7К. По тревоге были подняты 103 человека на 30 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, они установили, что огонь бушует в подвале здания, в котором находятся коробки с лекарствами и деревянные поддоны.

Вскоре спасатели локализовали пожар на площади 20 кв. метров. Из здания было эвакуировано 30 человек.

Отмечается, что никто не погиб и не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре загорелось здание на территории православного храма