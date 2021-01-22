Банда-Ачех, Индонезия, , 15:07 — REGNUM Наводнение, произошедшее в провинции Ачех в Индонезии, распространилось на 11 районов, сообщает CNN Indonesia.

Уровень воды местами достигает 1,5 метров.

В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями провинции Ачех заявили, что в настоящее время число пострадавших жителей составляет 10 043 человек, а количество беженцев увеличилось до 4147 человек.

Ожидается, что сезон дождей будет продолжаться до конца февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько индонезийских школ пострадали от землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего на Сулавеси.

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