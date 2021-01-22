Кострома, , 15:03 — REGNUM В Костроме устраняют последствия крупной коммунальной аварии, из-за которой без воды остались жители микрорайонов Паново и Малышково. Об этом со ссылкой на сообщение в группе ВКонтакте «ЧП Кострома» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Авария в Костроме Скирншот из видео Ксения Костромская / Группа «ВКонтакте» ЧП Кострома

Авария на водоводе, расположенном на улице Самоковской, случилась утром 22 января. Видео, на кадрах которого видно, как из хозяйственного сооружения текут потоки воды, в социальные сети выложили очевидцы.

«Опять всё Паново без воды. Теперь, видимо, раз в месяц у водоканала будут такие прорывы. Администрация, займитесь уже состоянием коммуникаций в Костроме. Достали уже», — написала костромичка Татьяна Татьянова.

«Что-то в Костроме сплошные аварии! Может администрации города давно уже нужно задуматься — в чём тут дело?! Может, хозяйство возглавляет неграмотный в своём деле человек? Я думаю прокуратуре давно пора заинтересоваться этим вопросом» — согласилась с ней Надежда Чиркова.

Чтобы стабилизировать ситуацию, «Костромагорводоканал» переключил дома на резервный водовод, однако из-за сниженного давления на сетях вода поступила не во все квартиры. Кроме этого, потоки воды превратили в каток близлежащие улицы — Самоковскую, Заволжскую и Стопани.

Как пояснили в администрации города Костромы, на данный момент рабочие устранили гололедицу. Давление в сетях полностью нормализуют к 15 часам дня 22 января. Назвать причину коммунальной аварии диспетчерская служба «Костромагорводоканала» оказалась не в состоянии.