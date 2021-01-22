Кострома, 22 января 2021, 15:03 — REGNUM В Костроме устраняют последствия крупной коммунальной аварии, из-за которой без воды остались жители микрорайонов Паново и Малышково. Об этом со ссылкой на сообщение в группе ВКонтакте «ЧП Кострома» сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Авария на водоводе, расположенном на улице Самоковской, случилась утром 22 января. Видео, на кадрах которого видно, как из хозяйственного сооружения текут потоки воды, в социальные сети выложили очевидцы.
Чтобы стабилизировать ситуацию, «Костромагорводоканал» переключил дома на резервный водовод, однако из-за сниженного давления на сетях вода поступила не во все квартиры. Кроме этого, потоки воды превратили в каток близлежащие улицы — Самоковскую, Заволжскую и Стопани.
Как пояснили в администрации города Костромы, на данный момент рабочие устранили гололедицу. Давление в сетях полностью нормализуют к 15 часам дня 22 января. Назвать причину коммунальной аварии диспетчерская служба «Костромагорводоканала» оказалась не в состоянии.