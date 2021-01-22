Ростов-на-Дону, , 14:45 — REGNUM Рынок «Классик» в Аксайском районе Ростовской области могут временно закрыть из-за массовых нарушений требований пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе прокурорской проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве 22 января.

В ходе инспекции выяснилось, что ООО «ПКФ Классик» нарушило правила эксплуатации электроустановок потребителей, не соблюдало предельно допустимые параметры работы энергетического комплекса. Также не были соблюдены пожарные разрывы, проезды, требования к этажности. Проигнорирована установка противопожарных сигнализаций и средств для борьбы с огнём.

Ходатайство о временном запрете деятельности рынка «до устранения нарушений противопожарной безопасности» в ближайшее время рассмотрит суд. В региональное МЧС России поданы документы «о привлечении виновных лиц к административной ответственности».

ИА REGNUM сообщало, что крупный пожар на ростовском рынке «Классик» произошёл утром 6 декабря 2020 года. Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. метров. Борьбу с огнём вели 317 человек и 114 единиц техники.

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