Улан-Удэ, , 14:31 — REGNUM Жительница Бурятии два дня была вынуждена жить с телом умершей дочери из-за того, что врачи и полицейские не могли договориться. Как сообщает «Байкал-Daily», женщина умерла дома в ночь с 16 на 17 января. Мать покойной, по сообщению журналистов, позвонила во все возможные службы, однако тело отказывались вывозить.

«Она вызывала всех, кого можно — от участкового до патологоанатомической службы, но все от неё открещиваются. Полиция сказала, что труп некриминальный, а сотрудники морга отказываются вывозить тело», — передаёт портал.

В Минздраве сообщили, что родственники обратились в больницу за справкой о смерти только 18 января. Бригада скорой помощи осмотрела тела, после чего был вызван сотрудник полиции для оформления направления на экспертизу.

Участковый документ выписывать не стал ввиду отсутствия на это оснований, поскольку смерть не носила криминальный характер. Впрочем, позже справка была всё же выдана.

«Оснований направлять труп на экспертизу у полицейского не имелось. Но в данном случае нами было принято решение выписать документ», — передаёт портал сообщение пресс-службы МВД по региону.

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