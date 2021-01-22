Брянск, , 15:07 — REGNUM Тела 44-летней женщины и её пятилетнего сына обнаружены 22 января после тушения пожара в жилом доме в посёлке Воронов Лог Брасовского района Брянской области. В региональном Следственном комитете по факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Частный дом на улице Октябрьской загорелся ночью, в 02:35 информация о пожаре поступила спасателям. Около 10:00 под завалами были обнаружены двое погибших — местная жительница и её малолетний сын с термическими повреждениями. Причина пожара устанавливается, следователи назначили экспертизы, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Жилой дом размером шесть на девять метров выгорел полностью. На ликвидацию огня пожарным потребовалось более 2,5 часа.