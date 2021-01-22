Ульяновск, , 14:19 — REGNUM В Ульяновской области в предстоящие выходные дни, 23−24 января, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии.

В ведомстве отмечают, что днём 23 января с сохранением ночью и днём 24 января на дорогах ожидается образование гололедицы. В связи с этим в регионе объявляется жёлтый уровень погодной опасности.

Спасатели призывают жителей обращать особое внимание на выбор обуви, медленно передвигаться по покрытой льдом улице, избегать обледенелых участков и обходить места с наклонной поверхностью. Предельно осторожными рекомендуют быть водителям, в том числе в ведомстве призывают жителей отказаться от дальних поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Чувашии из-за прихода атлантического циклона в регион будет поступать тёплая воздушная масса со Средиземного моря. 23 января ожидается потепление с —15 градусов до —5 градусов. 24 января в Чувашии минусовая температура может смениться на плюсовую.