Сеул, , 14:20 — REGNUM В Японии арестован капитан южнокорейского судна по обвинению в незаконной рыбной ловле в исключительной экономической зоне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, гражданин Южной Кореи был задержан 21 января представителями Береговой охраны Японии в 300 км к западу от острова Осима.

Известно, что на момент задержания на борту судна, помимо капитана, находилось восемь человек, включая граждан Южной Кореи и Вьетнама.

Как сообщили в генеральном консульстве Южной Кореи в Фукуоке, капитан может быть освобожден после уплаты залога в размере 6 млн йен (~$58 тыс.).