Джакарта, , 14:01 — REGNUM Полиция Индонезии идентифицировала ещё двух жертв авиакатастрофы, сообщает Detik.

«Группе удалось идентифицировать двух жертв авиакатастрофы с помощью ДНК-теста», — заявили в полиции Индонезии.

Полиции удалось установить личности 49 погибших при крушении лайнера в Индонезии. 40 тел передали семьям погибших для захоронения.

Как сообщало ИА REGNUM, управляющий директор авиакомпании Sriwijaya Airпообещал провести внутреннее расследование после крушения лайнера в Индонезии.

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