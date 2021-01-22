Самара, , 14:03 — REGNUM Сотрудницу управления Министерства юстиции РФ по Самарской области обвинили в мошенничестве. Об этом 22 января сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в Самаре обвиняемая главный специалист-эксперт отдела по обеспечению работы областного Минюста РФ с октября 2018 года по февраль 2020 года изготавливала заявки на возврат излишне уплаченной госпошлины, в которых была указана заведомо недостоверная информация о наличии оснований возврата пошлины.

Следователи считают, что обвиняемая передавала эти заявки в управление Федерального казначейства по региону для их исполнения. Установлено, что у 41-летней обвиняемой не было первичных документов, заявлений плательщика о возврате излишне уплаченной госпошлины и решений областного управления ЗАГС.

По версии правоохранительных органов, таким способом фигурант уголовного дела похитила 895 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества с использованием служебного положения. Свою вину обвиняемая признала и полностью возместила государству причиненный ущерб.

Материалы уголовного дела переданы в суд Самары, где будут рассмотрены по существу.

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