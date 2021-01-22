Брянск, , 14:15 — REGNUM По обвинению в покушении на создание экстремистского сообщества задержан 18-летний житель Брянской области. Молодой человек в социальных сетях искал «единомышленников», сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, план по созданию экстремистского сообщества возник у брянца в феврале 2020 года. Молодой человек собирался нападать на людей по национальному признаку, распределял обязанности между будущими членами организации. Вплоть до января 2021 года он в социальных сетях и при личном общении искал «единомышленников».

На деятельность молодого человека обратили внимание сотрудники регионального ФСБ. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, по ходатайству следователей суд заключил его под стражу.