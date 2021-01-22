Тандынский район, Тува, , 13:46 — REGNUM В Туве вынесли приговор бывшему начальнику управления капитального строительства (УКС) республики, которого обвиняли в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в октябре 2013 года УКС, являющийся генеральным подрядчиком, подписал договор субподряда с фирмой на ремонтные работы в Тандинском районе. Сумма контракта составила около 16,5 млн рублей со сроком исполнения до 30 мая, а затем до 30 июля 2014 года.

Позже обвиняемый подписал фиктивные справки, благодаря которым субподрядчик получил полную сумму по договору. При этом чиновник знал, что работы выполнены не в полном объёме.

«Указанные незаконные действия… повлекли причинение значительного материального ущерба бюджету Тандинского района, поскольку аварийно-восстановительные работы на объектах социального и культурного значения муниципальной собственности не были выполнены в полном объеме, а часть бюджетных средств была похищена генеральным директором общества», — отметили в управлении.

Суд признал бывшего начальника УКС виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Ему также на 3 года запрещено занимать определённые государственные должности.