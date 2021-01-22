Ульяновск, , 13:39 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр. Следствие полагает, нелегальное казино работало в квартире, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Фигурантами уголовного дела стали пятеро ульяновцев. Правоохранители считают, что они незаконно организовали азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета в одной из квартир по улице Хваткова.

По версии следствия, доступ в игровой клуб имели только постоянные клиенты, в их адрес рассылались смс-оповещения. В рамках оперативных мероприятий изъято восемь игровых автоматов.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, январе 2021 года в Ульяновске был осуждён бывший сотрудник УМВД по Ульяновской области, которого обвинили в получении взяток «за покровительство» преступной группы. По данным правоохранителей, ОПГ занималась незаконным проведением азартных игр, члены которой передали «за покровительство» более 700 тыс. рублей.

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