Джакарта, 22 января 2021, 13:36 — REGNUM Несколько индонезийских школ пострадали от землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего на Сулавеси, сообщает Detik.
В управлении образования Западного Сулавеси заявили, что приступили к восстановлению разрушенных зданий.
«Мы построили несколько палаток для возобновления учебного процесса», — отметили в управлении образования Западного Сулавеси.
От землетрясения пострадали по меньшей мере 59 школ в регионе.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 потрясло провинцию Западный Сулавеси и его окрестности 15 января 2021 года. В результате землетрясения по меньшей мере 90 человек погибли и тысячи жителей были эвакуированы.
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