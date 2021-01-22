Джакарта, , 13:36 — REGNUM Несколько индонезийских школ пострадали от землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего на Сулавеси, сообщает Detik.

В управлении образования Западного Сулавеси заявили, что приступили к восстановлению разрушенных зданий.

«Мы построили несколько палаток для возобновления учебного процесса», — отметили в управлении образования Западного Сулавеси.

От землетрясения пострадали по меньшей мере 59 школ в регионе.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 потрясло провинцию Западный Сулавеси и его окрестности 15 января 2021 года. В результате землетрясения по меньшей мере 90 человек погибли и тысячи жителей были эвакуированы.

Читайте также: Землетрясение магнитудой 7,1 повредило больницу и жилые дома в Индонезии