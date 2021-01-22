Сут-Хольский район, Тува, , 13:22 — REGNUM Следователи в Туве начали проверку обстоятельств гибели 16-летней девочки в селе Ак-Даш Сут-Хольского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, она была госпитализирована вместе с матерью и бабушкой 21 января.

Предварительно установлено, что они проживали вместе в частном доме. 21 числа обеспокоенные родственники нашли всех троих в доме без сознания.

«Несмотря на оказываемую медицинскую помощь несовершеннолетняя девушка скончалась, ее мама и бабушка находятся в коме. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

В доме специалисты признаков пожара не обнаружили. Для установления причины смерти подростка назначена экспертиза. Процессуальное решение по трагедии будет принято по итогам проверки.