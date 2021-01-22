Минск, , 13:04 — REGNUM Судья Центрального района Минска Виктория Шабуня 21 января приговорила 60-летнего Александра Губейко к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за насилие в отношении командира отделения ОМОН ГУВД Мингорисполкома. По версии обвинения, на акции протеста в поддержку политзаключённых 4 октября в Минске при задержании Губейко оказывал сопротивление, пытался вырваться, хватался за обмундирование.

Обвиняемый сообщил, что в тот день около 16.00 он шёл в магазин за конфетами и случайно оказался в скоплении людей. Они шли по тротуару, скандировали лозунги «Свободу Тихановскому!», «Свободу Колесниковой!», «Свободу Бабарико!», у части людей была бело-красно-белая символика. Внезапно подъехали микроавтобусы, откуда выскочили сотрудники ОМОНа и начали задерживать людей — в том числе Губейко, сообщает ПЦ «Весна».

Задержанных доставили в Центральное РУВД, где составили протокол об участии в несанкционированном мероприятии. Губейко сообщил, что в тот момент был в состоянии шока и подписал протокол боясь, что к нему будут применять насилие. Он пояснил, что его не били, однако он видел других избитых задержанных и ему было страшно, что с ним могут поступить так же. Затем он отбыл 12 суток ареста.

Потерпевший командир отделения ОМОН ГУВД Мингорисполкома сообщил на процессе, что задержал протестующего, перекрывавшего проезжую часть, и вёл его в автомобиль. В какой-то момент он почувствовал два удара в область затылка, отпустил задержанного, обернулся в сторону, откуда были совершены удары, и увидел Губейко в «боевой стойке», со сжатыми кулаками. Милиционер рассказал также о последствиях пережитого: «На базе у меня была рвота, на следующий день врач обследовал, отправил в госпиталь. Там я провел 9−10 дней».

В ходе процесса фамилии пострадавшего милиционера и его коллеги-свидетеля были изменены. Защита указала на расхождения показаний участников процесса. Прокурор запросил для 60-летнего подсудимого два года лишения свободы и штраф в размере 2500 белорусских рублей (почти $1 тыс в эквиваленте). Судья удовлетворила запрос прокурора.

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