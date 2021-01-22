Могадишо, , 12:52 — REGNUM Высокопоставленный чиновник правительства Сомали был убит в столице страны, Могадишо, через несколько часов после возвращения из Турции, где он получал медицинскую помощь в связи с травмами, полученными в результате взрыва бомбы. Об этом сообщает ВВС Somalia

Обстоятельства смерти Абдихакима Дагаджууна неясны.

По некоторым данным, он погиб около 02:00 утра в четверг, 21 января, в перестрелке между своими телохранителями и правительственными силами безопасности.

Представитель правительства написал в соцсети Twitter, что силовым структурам было приказано немедленно провести расследование инцидента, «чтобы привлечь к ответственности причастных к нему лиц».

По имеющимся сведениям, погибли также двое телохранителей Дагаджууна. Мэр Могадишо Омар Филиш и другие высокопоставленные чиновники выразили свои соболезнования семьям погибших.

Дагаджуун занимал пост окружного комиссара Ходана, пригорода столицы, с июля 2018 года.

Исламистские боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто совершают целенаправленные убийства в Могадишо и устраивают нападения на отели и правительственные учреждения.