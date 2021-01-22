Ярославль, , 12:43 — REGNUM В Ярославле 47 жильцов взорвавшегося дома на улице Батова продолжают проживать в гостинице «Которосль». Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

Встреча с жильцами пострадавшего дома City-yaroslavl.ru

Городские власти пытались убедить всех жильцов пострадавшего дома переехать на съёмные квартиры. Это дешевле для бюджета, но 12 семей пока отказываются это делать. Оплачивает их проживание и трехразовое питание по-прежнему бюджет города. Власти пытаются подыскать людям временные квартиры. Как говорят в мэрии Ярославля, закон ограничивает деятельность пункта временного размещения шестью месяцами, которые заканчиваются 22 февраля.

«Когда для 90 семей варианты уже подобраны, оставшиеся 12 кажутся не такой уж большой проблемой. Но остались как раз самые взыскательные клиенты. Их требования нам понятны: небольшой квадрат поиска, приличное состояние квартиры, много комнат, большая кухня и стоимость, чтобы покрывалась компенсацией из бюджета. Мы готовы взяться даже за такую сложную задачу, но успех будет во многом зависеть от настроя клиентов», — приводит портал мэрии Ярославля слова учредителя ассоциации «Ярославский союз риелторов», генеральный директор агентства недвижимости АМК Сергея Симонова.

С жильцами, которые остаются в гостинице, в очередной раз встретился заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

«Несмотря на все наши усилия, люди ставят дополнительные вопросы. Оказавшись в сложной жизненной ситуации, они ведут себя по-разному, наша задача — понять каждого, найти выход и помочь. На оплату проживания и питания в пунктах временного размещения, предоставление дополнительных мер социальной поддержки жильцам этого дома, приобретение квартир взамен утраченных расходы областного и городского бюджетов уже составили более 50 миллионов рублей», — сказал заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Городские и областные власти ждут помощи от федеральных властей в финансировании покупки новых квартир для всех жильцов пострадавшего дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в Ярославле произошёл 21 августа 2020 года. Несколько квартир были полностью разрушены, три человека погибли. Дом был признан аварийным и подлежащим расселению.

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