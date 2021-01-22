Ярославль, 22 января 2021, 12:43 — REGNUM В Ярославле 47 жильцов взорвавшегося дома на улице Батова продолжают проживать в гостинице «Которосль». Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.
Городские власти пытались убедить всех жильцов пострадавшего дома переехать на съёмные квартиры. Это дешевле для бюджета, но 12 семей пока отказываются это делать. Оплачивает их проживание и трехразовое питание по-прежнему бюджет города. Власти пытаются подыскать людям временные квартиры. Как говорят в мэрии Ярославля, закон ограничивает деятельность пункта временного размещения шестью месяцами, которые заканчиваются 22 февраля.
С жильцами, которые остаются в гостинице, в очередной раз встретился заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.
Городские и областные власти ждут помощи от федеральных властей в финансировании покупки новых квартир для всех жильцов пострадавшего дома.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в Ярославле произошёл 21 августа 2020 года. Несколько квартир были полностью разрушены, три человека погибли. Дом был признан аварийным и подлежащим расселению.
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