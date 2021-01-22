Джакарта, , 12:20 — REGNUM В Индонезии за сутки выявили 13 632 случая заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По состоянию на 22 января 2021 года в Индонезии выявлено 965 283 носителя коронавируса и 27 453 случая смерти.

Согласно полученным данным, за сутки число пациентов, вылеченных от коронавируса, достигло 8537.

Эпидемия за сутки унесла жизни 250 человек в Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индонезии с 20 на 21 января 2021 года подтвердили 346 случаев смерти от коронавируса.

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