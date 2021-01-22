Москва, , 12:26 — REGNUM Мощный микроскоп доставят на Международную космическую станцию (МКС), чтобы экипаж смог найти места утечек воздуха. Об этом руководитель полета российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьёв рассказал 22 января в эфире телеканала «Россия 24».

МКС

Он отметил, что специалисты нашли на МКС одну трещину и предполагают, что где-то есть вторая. Потери воздуха из-за возникшей негерметичности незначительны.

«Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать», — пояснил Соловьев.

По его словам, такая же негерметичность возникла бы при высверливании в корпусе отверстия диаметром 0,2 мм. В сутки давление на из-за вероятной утечки падает на 0,3−0,4 мм ртутного столба, тогда как аварийной считается разгерметизация падением давления на 0,5−1 мм за минуту.

«Никакого ужаса тут нет, это я могу сказать совершенно ответственно как руководитель полета», — заверил Соловьев и подчеркнул, что специалисты занимаются этой проблемой.

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