Кропивницкий, Украина, , 12:16 — REGNUM В Кировоградской области Украины произошёл взрыв, в результате которого погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщила 21 января пресс-служба Национальной полиции области.

«Около 17 часов в одном из населённых пунктов…, у ворот частного домовладения произошёл взрыв, в результате которого погиб человек», — сказано в сообщении.

На месте происшествия было обнаружено тело местного предпринимателя, а также остатки взрывного устройства, которые правоохранители направили на экспертизу.

Возбуждено дело по статье «Умышленное убийство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе полиция задержала мужчину, который разгуливал по городу с отрубленной человеческой головой. В его квартире правоохранители нашли тела двух убитых мужчин.

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