Сармановский район, , 12:13 — REGNUM Прокуратура Сармановского района Татарии проводит проверку после ЧП на нефтяном предприятии, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

По предварительным данным, разрыв ёмкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» произошел при проведении испытания воздухом. К месту происшествия выехала прокурор района Татьяна Федоровская.

Правоохранители проверят соблюдение правил безопасности при производстве работ. При выявленных нарушениях будут приняты меры прокурорского реагирования. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

ИА REGNUM напоминает, на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево Сармановского района Татарии произошел взрыв. По предварительным данным на месте погибли два человека, еще один — ранен.

Читайте также: В Татарии произошёл взрыв на нефтяном предприятии, есть жертвы