Париж, , 12:00 — REGNUM Метеорологическая служба Франции предупредила в своем коммюнике, что на юго-восточные и южные департаменты страны вечером 22 января обрушится ураган «Хортанс», сопровождаемый сильным ветром и ливнями. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, метеослужба ожидает ливни и ветер скоростью до 150 км/ч в департаментах Жиронда, Лот и Гаронна, Ланд и в других департаментах региона Новая Аквитания, а также на острове Корсика.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января сотни автомобилистов оказались заблокированы во французских департаментах Эн и Верхняя Савойя из-за сильнейшего снегопада и града.

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