Барнаул, , 11:57 — REGNUM Октябрьский район Барнаула вновь остался без главы. Сегодня, 22 января, мэрия Барнаула известила об увольнении Андрея Овсянникова. Его заявление по собственному желанию удовлетворено ещё накануне.

«Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк», — поясняет пресс-центр администрации краевой столицы.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых, комментируя данное событие, в частности отметила:

«Очередное доказательство того, что пора заканчивать с закрытой кадровой политикой в городе. Неудачное вхождение на должность главы Октябрьского района Барнаула завершается таким же схождением. Этого следовало ожидать. Процедуры согласования кандидатур с депутатским корпусом необходимо наполнять реальными содержательными мероприятиями и уходить от удовлетворённости таким методом их оценки как «биографию почитать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, место главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, ставшего скандально известным после того, как всевозможными способами пытался избежать судебного наказания за пьяную езду на автомобиле, с 11 ноября 2020 года занял Андрей Овсянников. Этот чиновник, три года проработавший главой Троицкого района, «прославился» тем, что использовал служебный автомобиль для личных поездок из райцентра в Барнаул. Факт необоснованного расходования бюджетных средств на поездки на служебном автомобиле установила районная прокуратура.

Данное назначение примечательно ещё и тем, что проходило оно кулуарно, без согласования с Барнаульской городской думой.

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