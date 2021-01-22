Джакарта, , 11:55 — REGNUM Управляющий директор авиакомпании Sriwijaya Air Джефферсон Ирвин Джаувена пообещал провести внутреннее расследование после крушения лайнера в Индонезии, сообщает Detik.

Авиакомпания продолжает координировать свои действия с министерством транспорта Индонезии и командой по расследованию авиакатастрофы, чтобы подобный инцидент больше не повторился.

«Конечно, мы опечалены. Мы потеряли семью Sriwijaya Air Group. Я лично опустошен этой ситуацией. Мы надеемся, что все жертвы будут идентифицированы как можно скорее», — заявил управляющий директор авиакомпании.

Ранее национальный комитет по безопасности на транспорте пообещал представить первоначальный отчет о расследовании крушения самолета Sriwijaya Air в течение 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи погибших в авиакатастрофе в Индонезии сели на корабль и отправились к месту трагедии, чтобы разбросать лепестки цветов в Яванском море в знак памяти о жертвах трагедии.

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