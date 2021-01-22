Аддис-Абеба, , 11:55 — REGNUM Журналист, работающий на Эфиопском телеканале Tigray TV, был обнаружен мертвым. Об этом сообщает ВВС Tigrinya со ссылкой на заявление его коллег.

По их словам, Давит Кебеде Арайя был обнаружен мертвым в среду, 20 января, вместе с другим телом в автомобиле в районе Ади-Хавси города Мэкэле, столицы региона Тыграй.

Работники Красного Креста забрали тела и уведомили об этом общественность по телеканалу Tigray TV. Власти пока не обнародовали никакой информации об этом инциденте.

Сотрудник телеканала Tigray TV на условиях анонимности рассказал ВВС Tigrinya, что двое мужчин, вероятно, были застрелены.

В начале своей карьеры Давит несколько лет работал в государственной телекомпании ETV в столице страны, Аддис-Абебе, а также основал журнал Tigrinya news.