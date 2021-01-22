Киев, , 11:53 — REGNUM В Киеве на площади Независимости в подземном переходе обрушился потолок. Об этом сообщил 22 января Telegram-канал PavlovskyNews.

Работники коммунальных служб рассказали журналистам, что причиной обрушения мог стать старый бетон, который начал сыпаться. Они также добавили, что в 2021 году планировался ремонт перехода.

Место происшествия огорожено лентами. По счастливой случайности никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три электроопоры, установленные на Шулявском путепроводе Киева, упали на проезжую часть и повредили девять автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве три электроопоры упали на проезжую часть