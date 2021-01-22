Сармановский район, , 11:43 — REGNUM На нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево Сармановского района Татарии произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Взрыв раздался при проведении испытаний сжатым воздухом на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево. Во время испытания воздухом емкости сброса воды на открытой площадке произошел ее разрыв», — говорится в сообщении.

По предварительным данным на месте погибли два человека, еще один — ранен.

Установлено, что ЧП произошло с сотрудниками ООО «Малые нефтяные компании Татарстана». Подробности уточняются.