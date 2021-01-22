Уфа, , 11:26 — REGNUM Тело мужчины было обнаружено во время тушения пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 22 января сообщает пресс-служба республиканского МЧС по региону.

Сообщается, что вечером 21 января спасатели Белебеевского района получили информацию о пожаре в п. Приютово.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горит бревенчатый одноэтажный жилой дом площадью 30 кв. метров. Вскоре пожар был ликвидирован.

Отмечается, что во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тело мужчины 1956 года рождения. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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