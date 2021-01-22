Горно-Алтайск, , 11:18 — REGNUM В Республике Алтай сотрудники прокуратуры выявили 270 нарушений при реализации национальных проектов в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по итогам проведённых надзорных мероприятий.

Многие из этих нарушений, как отмечается, были связаны с законностью, полнотой и своевременностью расходования выделенных бюджетных средств. Так, были проблемы при строительстве двух школ в Горно-Алтайске и селе Усть-Кокса, 13 детских домов и сельского дома культуры и так далее.

«Имеющиеся проблемы с освоением средств на строительство указанных объектов напрямую были связаны с проектированием работ по этим объектам и качеством строительства и соблюдением бюджетной и финансовой дисциплины государственными и муниципальными заказчиками», — отметили в ведомстве.

В ряде районов контракты на возведение дошкольных учреждений были заключены без проведения конкурса. Были зафиксированы случаи оплаты невыполненных работ, срывов графиков застройщиками, отсутствие контроля со стороны заказчика.

В результате прокуроры внесли 131 представление. К дисциплинарной ответственности привлечено 76 человек, 31 — к административной. В суд предъявлено два заявления для устранения нарушений.

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