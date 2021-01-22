Барнаул, , 11:16 — REGNUM Сотрудники МБУ «Автодорстрой» известили о готовности всех дорожно-эксплуатационных участков к очистке от снега улично-дорожной сети Барнаула. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, в ночь с 21 на 22 января на дорогах столицы Алтайского края работали до 133 единиц спецтехники, из них 44 единицы — привлеченная спецтехника сторонних организаций.

В работах по вывозу снега были задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.

Днем 22 января для уборки улиц планируется вывести порядка 90 спецмашин, из них 20 наемных. В каждом районе города будут задействованы автогрейдеры и фронтальные погрузчики. На линию выйдут до 16 коммунальных дорожных машин и до 7 тракторов, оборудованных щетками для прометания проезжих частей дорог и тротуаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 и 23 января в Алтайском крае ожидается очень сильный снег и метели, на дорогах — гололедица. Ранее алтайские активисты ОНФ по итогам акции «Снежный десант» пожаловались в мэрии Барнаула на плохую уборку улиц. По словам общественников, даже в центральной части столицы Алтайского края (на улицах Гоголя, Пролетарской, Песчаной, на Комсомольском и Социалистическом проспектах, на Обском бульваре и в других местах) проезжие части, парковочные карманы оказались погребёнными под снежными завалами. ё

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