Дудинка, Красноярский край, , 11:14 — REGNUM На севере Красноярского края завершено расследование уголовного дела по факту незаконного вылова осетра на сумму более 800 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 22 января в ГУ МВД по региону.

Дознаватели Таймыра передали в суд материалы уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном вылове пяти экземпляров краснокнижной рыбы.

В декабре 2020 года сотрудники ГИБДД остановили снегоход с санями под управлением жителя города Дудинки 1989 года рождения. В санях было двое пассажиров.

У водителя не было документов на право управления снегоходом и на само транспортное средство. Также в санях полицейские обнаружили пять экземпляров запрещенной к вылову краснокнижной рыбы.

В отношении водителя был составлен административный протокол.

Полицейские установили, что к незаконному вылову осетра причастен один из пассажиров — 29-летний житель поселка Левинские пески (входит в состав городского поселения город Дудинка — прим. ред.). Задержанный заявил, что выловил рыбу сетями для собственного употребления.

Экспертиза установила, что рыба относится к виду осетр сибирский и является краснокнижной. Ущерб составил более 800 тысяч рублей. В отношении жителя Дудинки 1991 года рождения возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре глава сельского поселения обвиняется в незаконном лове рыбы, занесенной в Красную книгу РФ.

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