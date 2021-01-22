Казань, , 11:14 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов поручил республиканской прокуратуре усилить контроль за подростковой преступностью. Соответствующую задачу ведомству он поставил на итоговой коллегии, посвященной деятельности прокуратуры РТ за 2020 год.

По словам Минниханова, серьезное внимание нужно уделить выявлению и устранению нарушений социальных прав уязвимых категорий граждан. Люди не должны чувствовать себя брошенными, оказавшись в трудной ситуации. Возросшее число преступлений, совершаемых несовершеннолетними и против них, требует от прокуратуры введения дополнительных мер, добавил Рустам Минниханов.

ИА REGNUM напоминает, в республике Алтай в 2020 году зарегистрировано 125 преступлений, совершённых несовершеннолетними, что на 18,8% меньше показателей 2019 года. Отмечается, что позитивные результаты стали плодом совместных усилий прокуратуры, правоохранительных органов и органов системы профилактики.

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