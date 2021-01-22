Уфа, 22 января 2021, 11:13 — REGNUM Легковой автомобиль «не несло» на трассе, он просто выехал из своего ряда под колеса моего грузовика в Башкирии. Об этом 22 января сообщил водитель грузового автомобиля Mercedes сотрудникам республиканской Госавтоинспекции.
В Башкирии, в результате столкновения автомобилей «Фольцваген Поло» и фуры «Мерседес» на федеральной трассе М-5 погибли четыре человека, в том числе двое детей.
По словам водителя грузовика, он двигался в сторону Москвы по своей полосе дороги. При этом на его полосе не было автомобилей, а на встречу ему ехали две-три машины.
По словам водителя, на улице в этот момент шел снег и было скользко.
По информации некоторых СМИ, в этой дорожной аварии погибли 28-летняя жительница Самары, которая по предварительной информации сидела за рулем легковушки, а также ее супруг 34 лет и двое детей — мальчик 7-и лет и девочка 9-и лет.
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