Уфа, , 11:13 — REGNUM Легковой автомобиль «не несло» на трассе, он просто выехал из своего ряда под колеса моего грузовика в Башкирии. Об этом 22 января сообщил водитель грузового автомобиля Mercedes сотрудникам республиканской Госавтоинспекции.

В Башкирии, в результате столкновения автомобилей «Фольцваген Поло» и фуры «Мерседес» на федеральной трассе М-5 погибли четыре человека, в том числе двое детей.

По словам водителя грузовика, он двигался в сторону Москвы по своей полосе дороги. При этом на его полосе не было автомобилей, а на встречу ему ехали две-три машины.

«Примерно, когда они сравнялись со мной, третья машина — задняя — выскочила на меня, расстояние было маленькое. Конечно, я тормозил, но это было уже бесполезно. Машину не несло, она просто выехала из своего ряда, резко», — сообщил водитель.

По словам водителя, на улице в этот момент шел снег и было скользко.

По информации некоторых СМИ, в этой дорожной аварии погибли 28-летняя жительница Самары, которая по предварительной информации сидела за рулем легковушки, а также ее супруг 34 лет и двое детей — мальчик 7-и лет и девочка 9-и лет.

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