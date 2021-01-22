Уфа, , 10:43 — REGNUM В Башкирии задержанный сотрудниками ФСБ молодой человек признался в подготовке теракта. Об этом следует из видео, опубликованным Центром общественных связей ФСБ РФ.

«В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывчатое устройство для взрыва людей», — сказал задержанный, отвечая на вопросы оперативника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Башкирии. Сотрудники силового ведомства задержали гражданина РФ 1995 года рождения, который готовил вооруженное нападение на стражей порядка.

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