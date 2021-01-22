Чита, , 10:35 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 22 января 2021 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 25 329 таких гражданин. Это на 1268 меньше, чем неделю назад.

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За это время уровень безработицы в регионе снизился с 5,1% до 4,8%, хотя ещё в середине декабря 2020 года составлял 5,5% (на 31 июля — 5,1%). С 1 января 2021 года за содействием в поиске подходящей работы обратились 1876 забайкальцев (+1295 за неделю), из них безработными признаны 313 (+275 за неделю) человек.

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