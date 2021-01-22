Владивосток, , 10:37 — REGNUM На большей части Приморья 26 января прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, местами пройдёт дождь. Синоптики предупреждают о возможном обледенении проводов и деревьев, гололёд и снежный накат на дорогах. Оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По информации министерства ГО и ЧС, на юго-востоке Приморья местами пройдут сильные осадки в виде снега, на побережье — с дождём с количеством от 10 до 17 мм за 12 часов и менее. Основной удар придется на Находку, Партизанск, Большой Камень и Фокино, на Партизанский, Шкотовский и Ольгинский районы, Лазовский округ.

МЧС рекомендует приморцам соблюдать безопасность на дорогах, воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, после мощного снегопада, который обрушился на Петербург в ночь на 22 января, в городе ожидаются ледяные дожди, а также начнётся оттепель.