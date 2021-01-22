Рязань, , 10:59 — REGNUM Уголовное дело по факту неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено в отношении 21-летней жительницы города Рыбное Рязанской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Двое её детей госпитализированы в связи с угрозой жизни и здоровью.

В правоохранительных органах выяснили, что женщина на протяжении длительного времени не заботилась о детях. У младшего мальчика выявлен недобор веса в пять килограммов, что значительно ниже медицинской нормы. На теле старшего зафиксированы следы побоев и ссадины. В связи с угрозой жизни и здоровью братья помещены в областную детскую больницу. В отношении матери возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, дети проживали вместе с матерью и 47-летним дедом в антисанитарных условиях. По предварительным данным, мужчина причастен к избиению ребёнка.

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