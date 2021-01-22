Соледар, ДНР, , 10:33 — REGNUM За прошедшие сутки украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 22 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили миномёты калибра 120 и 82 мм, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Старомихайловка, Октябрь, Заиченко, Саханка, Безыменное», — сказано в сообщении.

Всего было выпущено 64 единицы боеприпасов. Повреждения получили три дома на улице Чкалова, а также линия электропередачи в посёлке Старомихайловка. Обошлось без жертв.

Как сообщили в СЦКК, в результате украинских обстрелов погиб один защитник Донбасса, ещё один получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель России в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина настроена на «военное подавление» республик Донбасса и не имеет желания мирно решить данный конфликт.

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