Соледар, ДНР, 22 января 2021, 10:33 — REGNUM За прошедшие сутки украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 22 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили миномёты калибра 120 и 82 мм, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.
Всего было выпущено 64 единицы боеприпасов. Повреждения получили три дома на улице Чкалова, а также линия электропередачи в посёлке Старомихайловка. Обошлось без жертв.
Как сообщили в СЦКК, в результате украинских обстрелов погиб один защитник Донбасса, ещё один получил ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель России в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина настроена на «военное подавление» республик Донбасса и не имеет желания мирно решить данный конфликт.
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