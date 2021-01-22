Балей, Забайкальский край, , 10:16 — REGNUM Забайкальские ветеринары провели успешную операцию собаке, которая, охраняя свой дом, получила выстрел в голову от человека, попытавшегося проникнуть в жилище. Подробности сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Чрезвычайное происшествие произошло в декабре 2020 г. В Балейскую ветеринарную станцию обратилась Наталья Боброва со своим французским бульдогом Мэри.

«Собака поступила в очень тяжелом состоянии. Осмотр показал, что у животного раздроблена верхняя челюсть и зубы. Экстренно проведена операция по удалению осколков и восстановлению челюсти. После чего рана зашита и обработана», — рассказал ветеринар Вячеслав Войлошников.

По его словам, уже через неделю, благодаря лечению и заботе владелицы животного, которая кормила питомца через шприц, Мэри пошла на поправку, а спустя полтора месяца остался только след от шрама.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года стало известно, что сотрудники ветеринарной станции, расположенной в Борзинском районе Забайкалья, приняли на государственную службу бездомную собаку. Также необычное решение принято после того, как умирающее животное удалось прооперировать и выходить.

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