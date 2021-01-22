Харьков, Украина, , 10:18 — REGNUM По делу о пожаре в харьковском доме престарелых задержаны четыре человека. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 22 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Прокуратура с полицией задержали группу лиц, причастных к организации частного дома для пожилых людей, где произошёл пожар с 15 погибшими», — заявила она.

По словам генпрокурора, задержаны собственник домовладения, арендатор, директор дома престарелых и администратор заведения.

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Венедиктова рассказала, что здание дома престарелых было введено в эксплуатацию без соответствующих разрешений. Оно подключено к электро‑ и газоснабжению через коммуникации соседнего дома, имеющего необходимые документы.

Чиновник отметила, что пребывание в пансионате «Золотое время» стоило в среднем 15 тыс. гривен или $530 ежемесячно.

Генеральный прокурор сообщила, что следствие проверяет несколько возможных причин трагедии: неосторожное обращение с огнём, короткое замыкание или умышленный поджог.

Напомним, ранее бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что трагедия в Харькове далеко не первая, а попытки отрегулировать деятельность частных домов престарелых сталкиваются с противодействием заинтересованных лиц.

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