Сухиничи, Калужская область, , 10:27 — REGNUM Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП двух пациенток автомобиля скорой медпомощи на автодороге М3 «Украина». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место ДТП Фото прокуратуры Калужской области.

В дорожном происшествии 21 января также серьёзно пострадали фельдшер, у которой зафиксировали тяжелые переломы, и водитель автомобиля скорой медпомощи с черепно-мозговой травмой. Следователями производятся осмотры места происшествия, экспертизы, берутся свидетельские показания, а также анализ документации, что позволит установить причины и обстоятельства данного происшествия.

По предварительной информации, водитель автомобиля скорой помощи пошёл на обгон и при выезде на встречную полосу, не справившись с управлением, влетел в большегруз. От сильного удара медицинский автомобиль разорвало на части и выбросило в кювет. В результате ДТП погибли пациентки 17 и 25 лет. Одна из погибших была беременна, её везли в калужскую больницу на сохранение.

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