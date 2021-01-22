Абакан, , 10:00 — REGNUM В Хакасии возбуждено уголовное дело о мошеннических действиях при долевом строительстве жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 января в прокуратуре республики.

Установлено, что в Абакане в рамках договоров долевого строительства и паенакопления строился многоквартирный жилой дом на пр. Дружбы Народов. Срок окончания строительства был продлён до ноября 2018 года.

Проверка показала, что строительство многоквартирного дома не завершено, объекты долевого строительства не переданы участникам, условия договоров не исполнены.

Ущерб 122 участникам долевого строительства и членам жилищно-строительного кооператива превысил 225 млн рублей.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при строительстве многоквартирного дома.

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